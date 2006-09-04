”Наша Украина” сегодня потешит коалицию

Сегодня в 11.00 начнется Согласительный совет руководителей депутатских фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины (вул.Грушевського, 18/2, к.11).

Руководство парламента обратится к представителям фракций с просьбой проработать план законодательных работ. В первую пленарную неделю депутаты должны избрать заместителя спикера. Ранее Александр Мороз говорил, что это должен быть представитель оппозиции, которой в настоящее время является лишь фракция БЮТ. А "нашеукраинцы" после согласительного совета обсудят с представителями "антикризисной коалиции" – Партией Регионов, социалистами и коммунистами – условия своего присоединения к ним. Часть “Нашей Украины” против слияния и собирается создать новую партию.

Как сообщает пресс-служба парламента, в 13.30 состоится пресс-конференция председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА (вул.Грушевського,18/2, к.12).