Ющенко написал Тимошенко, зачем нужен внеочередной Кабмин

Кабинет министров обязан принять решение о выделении средств на проведение внеочередных выборов в парламент из резервного фонда бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в письме Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО. В.ЮЩЕНКО отмечает, что по информации, полученной от Центральной избирательной комиссии Украины, на мероприятия по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 7 декабря 2008 года необходимо 417,5 млн. гривен.

Указанные средства не могут быть выделены Верховной Радой Украины путем внесения соответствующих изменений в закон о Государственном бюджете Украины на 2008 год, учитывая досрочное прекращение ее полномочий.

Следовательно, отмечает В.ЮЩЕНКО, с целью реализации положений Конституции Украины, которые предусматривают, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, который осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления, народное волеизъявление осуществляется через выборы, Кабинет Министров Украины обязан принять решение о выделении средств на организацию и проведение указанных внеочередных выборов в парламент из резервного фонда бюджета Украины, который и сформирован для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены во время составления проекта бюджета.

Учитывая изложенное, глава государства просит премьер-министра созвать на 11 октября 2008 года внеочередное заседание Кабинета министров Украины и вынести на его рассмотрение проект распоряжения, который будет предусматривать выделение из резервного фонда бюджета Украины 417,5 млн. грн., которые необходимы для проведения 7 декабря 2008 года внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.