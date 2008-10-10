Российский политолог выиграл у Дония ящик коньяка

Проблему Крыма Кремль будет решать в «инерционном режиме» – с течением времени все должно решиться само собой. Так считает российский политолог Станислав Белковский. «То есть никаких планов аннексии и раздачи паспортов нет», заявил он в эксклюзивном интервью УНИАН.

«Если Украина не нападет на один из российских регионов или на ЧФ в прямом смысле этого слова, то никакого изменения политики в отношении Крыма, которая сложилась за последние 17 лет, не будет, - уверен политолог. - Хотя разговоры лужковых и затулиных будут. Они продолжат ездить в Крым и тешить крымчан ложными надеждами. Пока надежды не умрут – последними, как и положено».

Белковский считает, что политическое мышление Кремля носит реактивный характер: Кремль не воплощает некую геополитическую стратегию, а реагирует на внешние вызовы. «Если бы Саакашвили не напал на Цхинвал в ночь на 8 августа, то Москва не признавала бы Осетию и Абхазию еще десятилетия».

В качестве примера к своему тезису о заинтересованности Кремля в сохранении статус-кво Крыма Белковский вспомнил о «тихой пролонгации» Большого договора, «на чем, кстати, я выиграл ящик коньяка у известного украинского политолога, ныне – депутата Верховной Рады Олеся Дония. Два месяца назад мы с ним поспорили в прямом эфире радио «Свобода», выйдет Россия из Большого договора или нет. Я говорил, что не выйдет, он – что, скорее всего, договор будет прекращен. Я еще не звонил по этому поводу господину Донию, но позвоню обязательно. Хотя бы потому, что одну бутылку из ящика я обещал ведущей радио «Свобода» как модератору и гаранту нашего спора».

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