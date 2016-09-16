Порошенко: санкции – это единственный механизм удержать Путина за столом переговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Возможно пришло время ответить России на ее действия в отношении оккупированных территорий, включительно с крымскими татарами. Это означает, что нужно внедрять новые секторальные санкции. Без санкций мы ничего не сделаем", - подчеркнул Порошенко.

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При этом он добавил, что Украина не является членом НАТО и защищается собственным оружием. "Но санкции - это единственный механизм удержать Путина за столом переговоров. И мы на это рассчитываем", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Европейский Союз утвердил решение о продлении еще на полгода санкций, примененных против 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Ограничительными мерами предусмотрено замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.