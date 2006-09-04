Тимошенко заказала на осень черные одежды
09:50, 04 сентября 2006Политика
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Айне Гасе рассказала о выборе леди Ю.
Как утверждает любимый дизайнер Юлии Тимошенко Айне Гасе, как раз сегодня она должна встретиться со своей клиенткой, чтобы обсудить, что шить осенью. Летом Юлия Владимировна ничего не заказывала - то не до гардероба было, то отдыхать ездила, да и шкаф у нее вообще-то не пуст. На показе дизайнера Тимошенко не была, поэтому отбирала все, пересматривая видео. И неожиданными приобретениями стали пальто черного цвета, черная трикотажная блуза, расшитая бисером с норковым воротником и пышная черная юбка.
Газета "Сегодня"
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