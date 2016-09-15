Глава МИД Дании: путь Украины в Европу открыт

Такое мнение глава датского внешнеполитического ведомства высказал во время открытия 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Читайте такжеВыделение МВФ очередного транша свидетельствует о восстановлении доверия к Украине - Гройсман

"Я считаю, что каждая страна, большая и малая, должна иметь право выбирать свое собственное будущее. И теперь для Украины путь в направлении Европы является открытым. Но это никогда не было легко", - заявил Йенсен и добавил, что Европа на этой непростой дороге должна помогать украинскому народу.

Также глава МИД Дании отметил, что его страна и ЕС выражают решительную поддержку Украине в связи с российской агрессией на востоке страны и в Крыму, а также в связи с стремлениями украинцев к более тесной экономической интеграции с Евросоюзом.

Кроме того, министр заверил, что "мы сохраним Украину на верхушке повестки дня ЕС".

Также Йенсен признал, что в Украине существуют огромные проблемы из-за конфликта на Донбассе, но это не должно использоваться для оправдания в вопросе проведения реформ.

Министр заявил, что Дания и в дальнейшем будет поддерживать Украину в реформировании страны.

"Мы увеличили финансовую поддержку. Мы поставили вопрос (Украины) на повестку дня министров иностранных дел ЕС, и мы настоятельно призываем ЕС и страны-члены делать больше, делать лучше и лучше координировать (усилия)", - отметил Йенсен.

Вместе с тем он признал, что преодоление коррупции в Украине является наиболее сложным и важным направлением в реализации реформ.