Тема дня 15 сентября: Украинский вопрос на Генассамблее ООН (видео)

Подтемы:

1. Главные темы Генассамблеи

Какими будут главные темы Генассамблеи ООН и какое место среди этих тем будет занимать Украина? Почему?

2. Стратегия Украины

Постоянный представитель Украины Владимир Ельченко недавно намекнул на новую тактику нашей страны в ООН (как на Генассамблее, так и в Совете Безопасности). Она будет заключаться в том, чтобы поднимать украинские вопросы, касающиеся главных тем, на всех комитетах в структуре ООН. Или, по вашему мнению, это может быть успешной стратегией? Почему?

Будут ли способствовать этому встречи, которые проведет президент Украины на площадке Генассамблеи с лидерами стран наших западных партнеров?

3. Новая жесткая резолюция

Кроме того, по словам Ельченко, для рассмотрения на Генассамблее ООН была подготовлена новая жесткая резолюция, в которой есть такие слова как «оккупация» и «аннексия». Какова вероятность того, что резолюция будет поддержана?

4. Реформа структур ООН

Так мы приходим к выводу, что без реформирования структур ООН Россия будет всячески препятствовать любым решением относительно Украины. По вашему мнению, насколько члены ООН понимают эту проблему? Дождемся ли мы реформ в ООН? Какими они должны быть?