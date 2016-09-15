Тема дня 15 сентября: Украинский вопрос на Генассамблее ООН (видео)
Гость: Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
Подтемы:
1. Главные темы Генассамблеи
Какими будут главные темы Генассамблеи ООН и какое место среди этих тем будет занимать Украина? Почему?
2. Стратегия Украины
Постоянный представитель Украины Владимир Ельченко недавно намекнул на новую тактику нашей страны в ООН (как на Генассамблее, так и в Совете Безопасности). Она будет заключаться в том, чтобы поднимать украинские вопросы, касающиеся главных тем, на всех комитетах в структуре ООН. Или, по вашему мнению, это может быть успешной стратегией? Почему?
Будут ли способствовать этому встречи, которые проведет президент Украины на площадке Генассамблеи с лидерами стран наших западных партнеров?
3. Новая жесткая резолюция
Кроме того, по словам Ельченко, для рассмотрения на Генассамблее ООН была подготовлена новая жесткая резолюция, в которой есть такие слова как «оккупация» и «аннексия». Какова вероятность того, что резолюция будет поддержана?
4. Реформа структур ООН
Так мы приходим к выводу, что без реформирования структур ООН Россия будет всячески препятствовать любым решением относительно Украины. По вашему мнению, насколько члены ООН понимают эту проблему? Дождемся ли мы реформ в ООН? Какими они должны быть?