У Януковича могут отобрать российский орден

Мировой судья московского района Хамовники постановил конфисковать награды, учрежденные общественной «Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка». Как сообщили в Генпрокуратуре России, мировой судья признал президента Общероссийской общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка» и автономной некоммерческой организации «Национальный комитет общественных наград» Виктора Шевченко виновным в административном правонарушении: учреждение и изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами Шевченко оштрафовали на 500 рублей, сообщает сайт Вести.ру.

Вместе с тем решение московского судьи может иметь и другие последствия, абсолютно несравнимые со штрафом, который присудили изготовителю самопальных орденов.

Дело в том, что суд принял также и решение о конфискации «самоварных» наград, розданных "Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка". В списке подлежащих конфискации знаков оказались: "Орден "Великая Победа", "Медаль Золотая Звезда "Честь, Гордость и Слава России", "Орден Святого князя Александра Невского" 1-3 степеней, "Орден М.В.Ломоносова", "Орден Н.И. Пирогова", "Орден Петра Великого" 1-3 степени, "Орден Дмитрия Донского", "Орден А.М. Горчакова" 1-2 степени, "Орден Адмирала Н.Г. Кузнецова", "Орден "Меценат России", Медали "Мир и Дружба", "За укрепление государства российского", "Медаль ордена "Великая Победа", "Медаль премии им. Г.К.Жукова", "Медаль лауреата премии имени Немировича-Данченко", Медали премий "Меценат России" и "Великая Россия. Имена", Медали премий имени Ю.В. Андропова, Ф. Дзержинского, Н.А. Островского, Петра Великого, А.М.Горчакова, Святого Князя Андрея Невского, М.В. Ломоносова, Н.И. Пирогова.

Напомним, что именно от «Академии проблем безопасности…» лидер ПР Янукович Виктор Федорович 9 июля 2008 года в честь своего дня рождения получил орден Святого князя Александра Невского.

Орден Святого князя Александра Невского, напоминает Остров, - это общественная награда, которая по непонятной причине носит похожее с государственным орденом – орденом Александра Невского - название. Орден, врученный Виктору Януковичу, учрежден Протоколом Президиума Общероссийской общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка».