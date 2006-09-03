Ющенко обсудит сотрудничество с Януковичем и Морозом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует встретиться с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщил глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК в воскресенье в эфире телеканала "1+1".

Недоразумения относительно влияния Президента на правительство, возникшие на прошлой неделе, глава Секретариата назвал "налаживанием отношений между Президентом и Кабинетом министров".

"По окончании отпуска премьера будет встреча Президента с премьер-министром и спикером Верховной Рады, где будут проговариваться вопросы сотрудничества. Настрой этих людей на сотрудничество очевиден", - сообщил О.РЫБАЧУК.

По его словам у правительства теперь завершается «медовый месяц после назначений». По убеждению О.РЫБАЧУКА, «страна учится жить по новым правилам».

Глава Секретариата сообщил, что в понедельник или вторник выйдет серия указов Президента, «где будет ряд знаковых назначений и в Секретариате Президента, и в Совете национальной безопасности и обороны».