Фракция БЮТ блокирует трибуну и президиум ВР

Фракция БЮТ блокирует трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, также народными депутатами из этой фракции заблокирована правительственная ложа.

В дверях, которые размещены за президиумом, стоят стулья, блокируя вход для председателя Верховной Рады Украины.

Председатель Верховная Рада Украины А.ЯЦЕНЮК зашел в сессионный зал со входа, который напротив трибуны и где размещается фракция Блока Литвина.