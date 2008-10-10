Фракция БЮТ блокирует трибуну и президиум ВР
10:15, 10 октября 2008Политика
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Яценюк зашел со стороны фракции Литвина
Фракция БЮТ блокирует трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, также народными депутатами из этой фракции заблокирована правительственная ложа.
В дверях, которые размещены за президиумом, стоят стулья, блокируя вход для председателя Верховной Рады Украины.
Председатель Верховная Рада Украины А.ЯЦЕНЮК зашел в сессионный зал со входа, который напротив трибуны и где размещается фракция Блока Литвина.
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