У Лаврова придумали, как провести выборы в Госдуму РФ на территории Украины

"...Избирательные участки на территории Украины будут организованы в посольстве России, в наших генеральных консульствах. Наши загранучреждения являются российской территорией, здесь и обсуждать нечего", - цитирует Захарову ТАСС.

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По словам официального представителя главы МИД РФ, Москва "призвала украинскую сторону сделать все для обеспечения безопасности" на выборах.

"Направили соответствующее приглашение международным наблюдателям. Есть понимание о том, что будет повышено наблюдение в соответствии с мандатом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине как раз в районе четырех российских загранучреждений", - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что проголосовать в дипломатических представительствах РФ на территории Украины 18 сентября в ходе выборов в Госдуму смогут российские дипломаты.

Напомним, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года.

РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка. 8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.