”Донецкая мафия” свела Пенчука и Колесникова в суде

Продолжается противостояние Пенчука и депутата от Партии регионов Колесникова

Поводы для несогласия нашлись даже после того, как Генпрокуратура закрыла дело о донецком торговом центре "Белый лебедь", акции которого стали причиной дрязг и взаимообвинений Пенчука и Колесникова. Теперь оппоненты сошлись из-за книги "Донецкая мафия", к изданию которой имеет отношение Борис Пенчук. Колесников называет ее клеветой и обратился в суд, а Пенчук считает, что таким образом на него опять давят.

Дело "Белого лебедя" - не забыто. Борис Пенчук занимается теперь изданием книг, где исследует темные стороны донецкого бизнеса. А Борис Колесников не хочет прощать, что напрасно отсидел за решеткой - обвинения не подтвердились. Пенчук утверждает: теперь на него давят административно - через суды. Колесников обратился туда с мотивацией защиты чести и достоинства. Еще один иск - донецкого журналиста, который обвиняет Пенчука, - в плагиате. Говорит - все, что написано в книге – это, собранные вместе, его же материалы. По меньшей мере три судебных иска из-за книги "Донецкая мафия" - Пенчук расценивает как давление и жажду мести. К тому же, жалуется он - о судебных заседаниях ему даже не сообщают.

Сам Колесников считает - что место этой книге на полках рядом с фантастикой. В суде депутат-регионал обещает представить документы, которые опровергают напечатанную в книге информацию. Кроме того, несмотря на то, что дело “Белого лебедя” закрыто - Колесников обещает обратиться в Генпрокуратуру. Он хочет, чтобы Пенчука привлекли к ответственности за клевету и вымогательство.

Бывшего председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова освободили из-под стражи год назад. Борис Пенчук обвинял его в вымагательстве акций торгового центра "Белый лебедь". Однако вину Бориса Колесникова доказать не смогли.

5 канал