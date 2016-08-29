Суд по делу Кернеса снова не состоялся - тот на операции в Израиле

Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, Кернес в суд не явился, а его адвокаты заявили, что их подзащитный находится в Израиле, где ему должны сделать операцию.

Дату следующего заседания суд пока не назначил.

Как сообщал УНИАН, на предварительное судебное заседание, которое должно состояться 18 июля, Кернес также не явился по состоянию здоровья: мэр Харькова тогда отправился за границу на плановую операцию.

Справка УНИАН. Кернес и двое его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозреваются в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

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2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 года неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.