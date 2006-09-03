Хорошковский открещивается от новой политической партии

Председатель наблюдательного совета телеканала “Интер” Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что не планирует принимать участия в новой политической партии, о создании которой объявили представители блока «Наша Украина», не поддержавшие назначение Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра.

Об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Это не более чем слухи, а слухи я не комментирую», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он также сообщил, что его дальнейшие жизненные планы связаны с деятельностью российской компании Evraz Group. «У меня подписан с ней контракт, я являюсь ее президентом, и буду работать там», - резюмировал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным газеты «Коммерсант-Украина», бывший премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК инициируют создание в Украине новой политической партии праволиберальной или либерально-консервативной идеологической направленности.

Как писала газета, «к созданию новой партии причастны также народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, лидер «Христианско-демократического союза» В.СТРЕТОВИЧ и бывший вице-премьер В.КИРИЛЕНКО. Все они подтвердили информацию о том, что подобные проекты обсуждаются».

По информации источника в блоке «Наша Украина», также ведутся беседы с Юрием ЛУЦЕНКО и Виталием КЛИЧКО.

В интервью «Коммерсанту» народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК предположил, что новую партию мог бы возглавить В.ХОРОШКОВСКИЙ.