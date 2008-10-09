Ющенко назначил дату досрочных выборов в ВР

На официальном сайте Президента Украины обнародован Указ № 911/2008 “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов”.

Как отмечается в указе, датированном 9 октября, на заседании Верховной Рады Украины 3 сентября 2008 года председателем Верховной Рады Украины было объявлено принятое 2 сентября 2008 года депутатской фракцией блока «Наша Украина – Народная самооборона», которая вместе с депутатской фракцией «Блок Юлии Тимошенко» сформировала Коалицию демократических сил в Верховной Раде Украины VI созыва, решение о выходе из этой коалиции. Вследствие этого, численный состав Коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины VI созыва уменьшился до количества народных депутатов Украины, меньше определенного Конституцией Украины.

В решении Конституционного Суда Украины от 17 сентября 2008 года № 16-рп/2008 по делу о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины установлено, что «требование относительно совокупной численности народных депутатов Украины, которые в составе депутатских фракций формируют коалицию депутатских фракций, касается как момента формирования коалиции, так и всего периода ее деятельности», отмечается в указе.

При этом Конституционным Судом Украины констатировано, что уменьшение численного состава коалиции депутатских фракций до количества народных депутатов, меньше чем определенно Конституцией Украины, «тянет прекращение ее деятельности с момента наступления такого уменьшения».

В то же время в этом Решении Конституционного Суда Украины определенно: «Если на протяжении одного месяца в Верховной Раде Украины не будет сформирована коалиция депутатских фракций (или будет отсутствовать коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины), то Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины».

Исходя из изложенного, руководствуясь нормой части шестой статьи 83 Конституции Украины, которой установлено требование к численному составу коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, Решением Конституционного Суда Украины от 17 сентября 2008 года № 16-рп/2008 по делу о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, учитывая, что на протяжении одного месяца, прошедшего после уменьшения численного состава Коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины VI созыва и прекращения ее деятельности с момента наступления такого уменьшения, в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, в соответствии с частью второй статьи 77, пункта 1 части второй статьи 90, пунктов 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины Президент постановил прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины VI созыва.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины В.ЮЩЕНКО назначил на 7 декабря 2008 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.