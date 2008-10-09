Экс-президент Польши: Ющенко совершил грубую ошибку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершил "грубую ошибку", распустив парламент, заявил в прямом эфире польского информационного телеканала TVN24 экс-президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ.

Как сообщает РИА “Новости”, он сказал: "Я считаю это грубой ошибкой, очень сожалею, что так случилось. Был небольшой шанс, чтобы создать расширенную демократическую коалицию ТИМОШЕНКО-ЮЩЕНКО-ЛИТВИН, мы работали над этим".

По словам А.КВАСНЕВСКОГО, досрочные парламентские выборы в Украине "не то что не принесут желаемого иного результата, нежели последние выборы", новые выборы в Верховную Раду "могут оказаться существенным провалом для самого Президента ЮЩЕНКО".

Кроме того, досрочные выборы в парламент Украины "ведут к отсрочке серьезных разговоров с Украиной на тему вступления в ЕС и НАТО на многие месяцы", - заявил А.КВАСНЕВСКИЙ.