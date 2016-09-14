ГПУ в ближайшее время допросит Порошенко в деле о преступлениях против Майдана – Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «24 канала».

«Да он (допрос - УНИАН) был перенесен. Думаю, что будет в ближайшее время, я не могу анонсировать дату», - заявил он, отвечая на вопрос, когда может состояться допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в рамках расследования по событиям на Майдане в период января-февраля 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что ГПУ намерена вызвать на допрос президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко о событиях на Майдане в период января-февраля 2014 года.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко придет на допрос в ГПУ только после официального вызова.