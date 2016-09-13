Депутаты требуют от Кабмина стопроцентного финансирования расходов местных бюджетов в 2017 году

Об этом заявил глава депутатской группы «Партия «Відродження», народный депутат Украины Виталий Хомутынник.

По его словам, Кабинет Министров должен прекратить практику перекладывания на местные бюджеты не полностью обеспеченных ресурсами расходов.

«В 2016 году местные власти не смогли профинансировать профессионально-техническое образование, питание в младших классах школ, льготный проезд в транспорте. Это говорит о том, что доходы местных бюджетов растут медленнее, чем Кабинет Министров перекладывает на них дополнительные расходы. Нехватка средств в местных бюджетах по результатам текущего года может составить более 20 млрд гривен, что ставит под сомнение проведение децентрализации», – считает нардеп.

Он также заявил, что депутатская группа «Партия «Відродження» будет требовать, чтобы расходы местных бюджетов были учтены в их реальном размере и подкреплены соответствующим финансированием, как это предусмотрено Бюджетным кодексом и Конституцией.

«Мы выступаем за реальную децентрализацию и категорически против таких инициатив, как передача на местные бюджеты оплаты коммунальных услуг в учреждениях здравоохранения и образования, которые сегодня обсуждают в правительстве. Иначе многие больницы и школы зимой просто не смогут работать», – заявил Виталий Хомутынник.