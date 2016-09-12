Россия получила ноту от Киева о невозможности проведения выборов в Госдуму: готовят заявление

"Ноту мы получили, сейчас ее изучим и сделаем соответствующее заявление", - заявил источник в российском МИД, сообщает РИА Новости.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не намерена обсуждать выборы на своей территории ни с какой страной.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Государственную думу Российской Федерации. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, аннексированного Россией весной 2014 года. В день выборов РФ намерена в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыть четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламентариев иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму России на территории Украины.

Министерство иностранных дел выразило протест по поводу намерений провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе.

Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным.

В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.



