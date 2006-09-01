На Черноморском флоте новый замкомандующего

Первый заместитель командующего Черноморским флотом (ЧФ) РФ контр-адмирал Александр Троян приступил к службе, сообщили РИА Новости в управлении информации и общественных связей ЧФ.

Александр Троян родился 11 февраля 1956 года в Запорожье. После окончания в 1978 году ракетно-артиллерийского факультета Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова до 1999 года служил в соединении надводных кораблей ЧФ.

С 2001 по 2005 год - начальник управления боевой подготовки ЧФ, с октября 2005 года - командир Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

В 1994 году окончил Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова, в 2001 году - военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Контр-адмирал Троян награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах" третьей степени, "За военные заслуги".

РИА "Новости"