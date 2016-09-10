ГПУ: Каськив попросил политического убежища в Панаме

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Готовность Каськива к сотрудничеству с украинскими правоохранителями оказалась "липой". Сокращенной процедуры экстрадиции не будет. Каськив подал ходатайство о политическом убежище. Шансы на удовлетворение крайне низкие, однако это дополнительное время», - заявил он.

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«Этой ночью (по киевскому времени) Панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога 600 тыс. долл. США и ограничил его передвижение м.Панама (следовательно возможные новые селфи с полицейскими не должны вводить в заблуждение украинскую аудиторию)», - написал он.

Енин добавил, что как только Каськив заплатит деньги, его освободят из-под стражи.

Кроме того, суд обязал Каськива дважды в неделю отмечаться в участке местной полиции.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськива был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) по заключенному Каськивым договору об оказании рекламных услуг с ООО. По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

8 сентября Енин сообщил, что ГПУ через каналы Интерпола получило официальное подтверждение ареста Каськива в Панаме, и максимум через два-три месяца он будет экстрадирован в Украину. Если Каськив пойдет на сделку со следствием, прокуратура будет ходатайствовать о смягчении.

Кроме того, Енин отметил, что экс-главе Госинвестпроекта избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 40 суток. Также, по данным Енина, Каськив попросил политического убежища в Панаме, однако шансы его получить крайне низкие.