Еще двое депутатов ушли с встречи фракции НУ-НС с Ющенко

Еще двое депутатов Народной Самообороны – Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Олесь ДОНИЙ – оставили встречу фракции “Наша Украина – Народная самооборона” с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ОМЕЛЬЧЕНКО объяснил свой шаг тем, что впервые за 17 лет независимости народного депутата (речь идет о Давиде ЖВАНИИ) без объяснения причин не был допущен в офис Президента.

«Я не могу ответить, было ли это сделано с согласия главы секретариата Виктора БАЛОГИ, или без его ведома – тоже не могу ответить», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Сам Д.ЖВАНИЯ сообщил журналистам, что вчера поздно вечером он получил вызов в Генеральную прокуратуру на 10.00 час. Он напомнил, что раньше встреча у Президента планировалась именно на 10.00.

«Вот такая двойная перестраховка», – сказал Д.ЖВАНИЯ.

Как сообщал УНИАН , Д.ЖВАНИЮ сегодня не пустили на встречу фракции НУ-НС с Президентом.