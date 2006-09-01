Депутат от “Нашей Украины” Ксения ЛЯПИНА прогнозирует, что блок „Наша Украина” не войдет в коалицию с Партией регионов. Об этом она заявила в эфире радио Би-Би-Си.

„Я думаю, что в действительности никакого присоединения не будет. Будет сформулировано какое-то общее мнение в конце дискуссии, и фракция будет вести какую-то свою линию”, - отметила депутат.

Такая коалиция, по мнению К.ЛЯПИНОЙ, возможна только в том случае, если каждая партия будет иметь блокирующий голос. По словам К.ЛЯПИНОЙ, в блок с Партией регионов нельзя войти “по любви”, а только исходя из определенных принципов. Таким принципом мог бы быть принцип сдерживания и противовесов.

„Если мы с чем-то не согласны, то такая коалиция исчезает. Тогда был бы смысл. Если же такой системы не будет, а будет такая, что выход “Нашей Украины” или ее невыход не разрушит коалицию, то логики в таких вещах нет”, - отметила депутат.

Кроме того, по словам К.ЛЯПИНОЙ, ряд партий, входящих в блок „Наша Украина”, сформулировали собственные требования к такой коалиции. Самое главное из таких условий - новый формат коалиции, а не присоединение к существующей. Серьезным препятствием для вступления блока “Наша Украина” в широкую коалицию является также наличие в коалиции Коммунистической партии.