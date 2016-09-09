В Ривненском облсовете избрали третьего председателя за год

Как передает корреспондент УНИАН, за его кандидатуру 8 сентября в ходе тайного голосования проголосовали 35 депутатов, «против» не было никого, воздержались 7 депутатов. В голосовании приняли участие 44 депутата. 2 бюллетеня оказались недействительными.

Кандидатура Драганчука была единственной, внесенной в бюллетень для тайного голосования.

Читайте такжеВ сессионный зал Ривненского облсовета ввели отряд спецназовцев из-за драки депутатов

В предварительной повестке дня сессионного заседания вопрос избрания председателя совета планировалось рассмотреть в конце дня, но по настоянию ряда депутатов его решили рассмотреть первым.

Новоизбранный председатель совета призвал депутатов к объединению усилий для решения насущных проблем региона.

«Досадно констатировать, но областной совет не стал тем органом, который мог бы консолидировать вокруг себя политические силы. Во многих моментах нас преследовали ссоры, конфликты. За этот год у нас сменилось два председателя. Ривненский областной совет, к сожалению, «прославился» на всю Украину. Возникает вопрос: может нам достаточно этих скандалов, может нам уже нужно работать, объединившись вместе? Нужно, чтобы мы объединились и приступили к конструктивной работе. От нас этого ждут избиратели», - отметил Драганчук.

Читайте такжеРивненский облсовет просит Порошенко повторно присвоить Бандере звание Героя Украины

Как пишет издание Begemot.media, за новое руководство облсовета проголосовали депутаты из БПП, ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода».

Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Ривненского облсовета Юрий Благодир в комментарии изданию отметил, что областные депутаты наконец-то смогли поступиться личными амбициями и принять решение, которое позволит начать активную работу главного представительного органа Ривненщины.

«Формула, которая сложилась в Ривненском областном совете, дает надежду на стабильное большинство прагматично настроенных депутатов. Минимум политики, максимум конкретных дел», - констатировал Благодир.

Это уже третий председатель Ривненского областного совета за неполный год каденции представительского органа.

Как сообщал УНИАН, первым был избран представитель Радикальной партии Владимир Ковальчук.

Однако, вскоре депутатский корпус выразил ему недоверие и проголосовал за назначение представителя БПП Александра Корнийчука.

В свою очередь, Владимир Ковальчук обжаловал данное решение в суде.

Читайте такжеЛуценко представил нового прокурора Ривненской области, в которой орудует "янтарная мафия"

17 июня было принято решение, что вопрос избрания председателя Ривненского облсовета будет решаться на следующей сессии.

В этот день в сессионном зале Ривненского облсовета произошла потасовка между сторонниками двух председателей облсовета Владимира Ковальчука и Александра Корнийчука. Затем начались переговоры между лидерами фракций и самими претендентами на должность, по результатам которых Корнийчук и Ковальчук озвучили заявления об увольнении с должности по собственному желанию.

До 8 сентября должность председателя Ривненского облсовета была вакантной, его обязанности исполнял первый заместитель председателя совета Николай Драганчук.