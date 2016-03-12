Ривненский облсовет избрал нового председателя

Как передает корреспондент УНИАН, новым председателем Ривненского облсовета стал 34-летний руководитель аппарата Ривненской ОГА, член фракции «Блок Петра Порошенко» в Ривненском областном совете Александр Корнийчук.

Перед голосованием по его избранию на должность Корнийчук отметил: «Областной совет будет открыт для ваших предложений, для ваших идей. Я буду делать все для того, чтобы ваши идеи были воплощены в жизнь. Глубоко убежден, что мы найдем мудрость объединиться всем нам. Глубоко убежден, что от такого объединения усилий Ривненская область только выигрывает».

За нового руководителя проголосовали 44 депутата. Трое присутствующих в зале воздержались. Всего в областной совет избраны 64 депутата.

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Перед этим, депутаты облсовета досрочно прекратили полномочия экс-председателя облсовета, выдвиженца Радикальной партии Владимира Ковальчука.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после начала сессионного заседания с соответствующим предложением выступил депутат Богдан Файфура. Хотя предварительно внесение этого вопроса в повестку дня не планировалось, группа депутатов из разных фракций поддержала предложение.

По мнению главы бюджетной комиссии Ровенского областного совета Юрия Благодира, профессиональный уровень Ковальчука не соответствовал должности председателя областного совета, что и стало одной из главных причины объявления ему недоверия, передает ogo.ua.

"Это недопустимо, когда большинства депутатов предлагают определенные решения и не прислушивается к их позиции. В большинстве вопросов Владимир Ковальчук ставил вопрос — "мое мнение важнее", но так не может быть. Поэтому фракция "Солидарность" в полном составе голосовала за недоверие, — заметил Юрий Благодир.

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Как сообщал УНИАН, Ривненский областной совет сегодня на очередном сессионном заседании досрочно прекратил полномочия председателя облсовета, выдвиженца Радикальной партии Владимира Ковальчука.

Председатель облсовета отказывался ставить на голосование предложение о рассмотрении вопроса о своей отставке и, объявив сессию закрытой, покинул зал. Вопрос о прекращении полномочий Ковальчука и отстранении его от должности рассматривался под председательством первого заместителя председателя Николая Драганчука. В голосовании приняли участие 46 депутатов. Поддержали проект решения 42 депутата, не голосовали - 4.