Первая леди Украины отмечает сегодня день рождения

Сегодня жена Президента Екатерина Ющенко празднует день рождения. Утром она по делам слетала в Одессу - там у нее запланировано посещение областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом. А вечером семья будет праздновать, тем более, что сегодня есть еще один хороший повод: внучка Президента пошла в первый класс. Именинницы подарят икону, а школьнице - книги.

Киевский губернатор Вера Ульянченко приготовила в подарок желтые бусы. Пресс-секретарь Президента Ирина Геращенко подарила куклу, а пресс-служба - фотоальбом со снимками с официальных приемов.

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