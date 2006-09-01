Азаров призывает не пугать детей рабочими

В стране переизбыток специалистов с высшим образованием и не хватает специалистов рабочих профессий. Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ во время своей лекции в Национальном университете им. Т.Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что за последние годы девальвировалось понятие высшего образования, и «у нас уже бывшие техникумы выпускают магистров».

«Нам не требуется столько специалистов с высшим образованием. Я говорю крамольные и не популярные вещи, но это правда. А нам не хватает рабочих строительных профессий, не хватает сварщиков, токарей и т.д., - сказал Н.АЗАРОВ. - Для нас рабочий стал чем-то страшным, чем мы своих детей пугаем. Это что нормально? Это абсолютно не нормально. И мы должны поднимать престиж с одной стороны рабочего человека, с другой - престиж инженера, специалиста».

В свою очередь ректор Университета им. Тараса Шевченко Виктор СКОПЕНКО отметил, что Украина занимает одно из первых мест по количеству вузов в мире. И также отметил, что часто учебные заведения, которые декларируются как университеты, не отвечают надлежащим требованиям.