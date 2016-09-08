"Батькивщина" пополнилась еще одним депутатом

10:23, 08 сентября 2016
Политика
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Народный депутат Руслан Богдан вошел во фракцию «Батькивщина».

батькивщина / batkivshchyna.od.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пленарном заседании сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в семи одномандатных округах состоялись промежуточные выборы в парламент. В частности, в округе № 151 (Полтавская область) победил выдвиженец «Батькивщины» Богдан. 6 сентября он и еще шесть народных депутатов принесли присягу.

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