"Батькивщина" пополнилась еще одним депутатом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пленарном заседании сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в семи одномандатных округах состоялись промежуточные выборы в парламент. В частности, в округе № 151 (Полтавская область) победил выдвиженец «Батькивщины» Богдан. 6 сентября он и еще шесть народных депутатов принесли присягу.