"Батькивщина" пополнилась еще одним депутатом
10:23, 08 сентября 2016Политика
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Народный депутат Руслан Богдан вошел во фракцию «Батькивщина».
Депутат Богдан вошел во фракцию "Батькивщина" / batkivshchyna.od.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пленарном заседании сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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Как сообщал УНИАН, 17 июля в семи одномандатных округах состоялись промежуточные выборы в парламент. В частности, в округе № 151 (Полтавская область) победил выдвиженец «Батькивщины» Богдан. 6 сентября он и еще шесть народных депутатов принесли присягу.
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