ГТС Украины надо передать в собственность Международному консорциуму

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что газотранспортная система Украины должна быть передана в собственность Международному газотранспортному консорциуму.

В частности, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, должна ли украинская газотранспортная система быть передана в собственность консорциуму, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Конечно, консорциуму. А как же консорциум будет ею управлять? Он же создан на равных».

В то же время посол подчеркнул, что решение этого вопроса - дело правительств. «Но я не хочу это обсуждать сейчас – это дело правительств и специалистов», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Также он высказал мнение, что Международный газотранспортный консорциум должен находиться на территории Украины и работать в рамках украинского законодательства. «Консорциум создан в Украине, и управляться он должен по законам Украины», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Также он сказал, что Международный газотранспортный консорциум должен работать на привлеченных активах.

В.ЧЕРНОМЫРДИН напомнил, что рамочное соглашение о создании Международного газотранспортного консорциума подписано президентами России и Украины. «К нему присоединился и канцлер Германии», - добавил он.

Российский посол уточнил, что желание участвовать в Международном газотранспортном консорциуме высказали самые крупные европейские потребители газа – Германия, Италия и Франция. «Если такое желание изъявят Евросоюз и Польша – ради Бога», - считает дипломат.

По мнению В.ЧЕРНОМЫРДИНА, создание Международного газотранспортного консорциума будет содействовать обеспечению стабильности в поставках газа на Запад. «А где он будет брать газ – в России, Туркмении, Норвегии или Алжире, это дело самого консорциума», - убежден российский посол.

Вместе с тем дипломат считает, что рамки и параметры деятельности консорциума должны определить специалисты.

Как сообщал УНИАН, 21 августа т.г. министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что полностью исключает возможность каких-либо форм передачи украинской газотранспортной системы в управление России. «Зачем сдавать что-то в концессию? По сути, самая большая проблема ГТС Украины – только недостаток финансирования. Других проблем там нет: загрузка полная, персонал высококвалифицированный и т.д. Мы вполне можем управлять системой сами», – отметил министр.

Ю.БОЙКО заметил, что Россия всегда проявляла повышенный интерес к газотранспортной системе Украины. Однако, по его мнению, россияне понимают, что вариант аренды, концессии, передачи в управление украинской ГТС неприемлем в силу «заполитизированности» вопроса.

По данным Ю.БОЙКО, оценка стоимости украинской ГТС сегодня по самым скромным подсчетам колеблется от 20 до 50 млрд. долл. На модернизацию системы необходимо до 500 млн. долл. в год.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из 37,5 тыс. км газопроводов, 71 компрессорной станции и 13 подземных хранилищ газа с общим активным объемом газа 32 млрд. кубометров.

Пропускная способность системы на входе составляет 288 млрд. кубометров газа в год, на выходе - 175 млрд. кубометров, в том числе в страны Европы – 141 млрд. кубометров.

В 2005 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 0,5%, или на 0,7 млрд. кубометров, по сравнению с 2004 годом, до 136,4 млрд. кубометров.

Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме, однако до настоящего времени этот вопрос не решен.

31 августа 2004 года собрания участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» согласовали переход к реализации инвестиционной фазы консорциума с 1 сентября 2004 года. Первым этапом инвестиционной фазы определено строительство магистрального газопровода «Богородчаны-Ужгород» протяженностью 234 км.

ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» предусматривает строительство нового газопровода «Новопсков-Ужгород», которым Украина и Россия и договорились совместно руководить. «Богородчаны-Ужгород» - это первый этап строительства этого газопровода.