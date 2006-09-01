Универсал национального единства вышел 50-тысячным тиражом

Универсал национального единства, который был инициирован Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и подписан с участием лидеров политических сил 3 августа нынешнего года, вышел тиражом 50 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, в этом помог Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины.

Как сказала пресс-секретарь, экземпляры Универсала разсланы в регионы, в частности, в органы местной власти. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, этот документ находит там поддержку.