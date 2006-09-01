Ющенко за усиление своего Секретариата и СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за усиление, как Секретариата Президента, так и Совета национальной безопасности и обороны «как качественно, так и профессионально».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, вопрос назначения руководства СНБО и усиления Секретариата Президента является «вопросом нескольких дней или нескольких недель».

На вопрос журналистов, насколько достоверной является информация, что лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ будет назначен в руководство Секретариата Президента, экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК – также в Секретариат Президента, а экс-премьер-министр, народный депутат Юрий ЕХАНУРОВ - на должность секретаря СНБО, И.ГЕРАЩЕНКО ответила, что о фамилиях можно будет говорить только после того, как выйдут кадровые указы Президента.

В то же время она отметила, что среди фамилий, которые обсуждаются на эти должности, есть и названные журналистом политики. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, «на сегодняшний день у Президента есть действительно скамья запасных».

Как сказала пресс-секретарь, те люди, которые достаточно длительное время работают в команде В.ЮЩЕНКО и продемонстрировали свой профессионализм, они и в дальнейшем будут работать в команде Президента, и сейчас вопрос о должностях обсуждается.

И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что речь идет о людях, которые показали свои способности, в частности, в прежнем правительстве как профессионалы и люди командной работы.