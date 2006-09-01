Мороз надеется, что у «Нашей Украины» хватит здравого смысла

В понедельник, 4 сентября, представители «Нашей Украины», Партии регионов, СПУ и КПУ соберутся для обсуждения вопроса о создании широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

По его словам, он только что разговаривал с лидером фракции «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ и надеется, что в понедельник состоится встреча этих четырех фракций после Согласительного совета и на ней будет обсужден вопрос о процедуре, возможностях, инструментах для создания широкой коалиции.

«Я не думаю, что партия, которая имеет своих представителей во власти, причем прилично, будет в оппозиции, собственно, к тому делу, которым занимался Президент», - сказал А.МОРОЗ.

Он выразил веру в то, что у политсовета «Нашей Украины» хватит здравого смысла и государственнической позиции, чтобы принять правильное решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 сентября, на заседании политсовета “Нашей Украины” было констатировано, что на сегодняшний день существует два документа – Меморандум, подписанный «Нашей Украиной», СПУ и Партией регионов, и коалиционное соглашение между Партией регионов, СПУ и КПУ.

По результатам политсовета “Нашей Украины” было принято решение инициировать процесс подписания нового коалиционного соглашения с Партией регионов, которое бы базировалась на выполнении Универсала национального единства и Меморандума.