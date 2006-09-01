Черновецкий и Довгий завтра выйдут на субботник

Завтра, 2 сентября, в Киеве состоится общегородской субботник, инициированный депутатами Киевсовета из Блока Леонида Черновецкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Леонида Черновецкого, в рамках субботника запланировано около сотни мероприятий во всех районах столицы. В частности, в Голосеевском районе будут убирать лесную зону, в Деснянском – будут высаживать деревья, в Шевченковском и Дарницком - будут формировать газоны, в Святошинском и Соломенском – будут сооружать новые детские площадки.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ и заместители городского председателя также примут участие в субботнике - на Контрактовой площади и на проспекте Бажана (Дарницкий район).

Депутаты Блока Леонида Черновецкого призывают все политические силы и киевлян к участию в субботнике и инициируют проведение таких мероприятий в столице регулярно.

“Сделаем вместе наш город чистым!” – призывают киевлян депутаты Блока Леонида Черновецкого.