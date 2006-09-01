Черномырдин расслабляется, когда выпьет

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН признается, что за всю свою жизнь не научился отдыхать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал сегодня во время встречи со студентами 4-го русского актерского курса Национального университета театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого в Киеве.

«К сожалению, я не очень умею расслабляться. Это очень трудно, за исключением – когда выпьешь», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН, отвечая на вопрос студентов, как экс-премьер-министр России, экс-председатель правления РАО «Газпром», посол РФ любит отдыхать.

Вместе с тем, российский дипломат признался, что настоящим отдыхом для него является охота или вождение автомобиля. «В театр я хожу только в Киеве. Это тоже отдых, а в Москве не хожу, хотя дружу со многими российскими актерами – Михаилом УЛЬЯНОВЫМ, Галиной ВОЛЧЕК. Богдана СТУПКУ я считаю нашим, а вы считаете своим», - добавил он.

В.ЧЕРНОМЫРДИН также признался, что с нетерпением ожидает появления фильма «Тарас Бульба», главную роль в котором должен исполнить Богдан СТУПКА. «Я думаю, что это будет эпохальный фильм», - предположил он.