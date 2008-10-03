Яценюк не даст в своей новой партии разводить «бедлам и хаос»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил об основных принципах, на которых будет строить свою политическую партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на заседании Второго университета YES.

Председатель ВР подчеркнул, что создаваемая им партия должна исповедовать демократические ценности, отметив, что для него демократические ценности – «это не бедлам и не хаос».

Он добавил, что сегодня нередко с демократией ассоциируется вседозволенность. По словам председателя ВР, демократия означает, «что можно делать все, что прописано в законе, и все должны выполнять то, что прописано в нем, а не дописывать себе те или иные полномочия».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что является сторонником «либеральной экономической идеи». При этом он добавил, что, исходя из нынешней ситуации, необходимо понять, «что классический либерализм без правил игры и без государственного вмешательства приводит к кризисам, к которым страны не готовы».

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что, создавая партию, можно «собрать список людей и 20-30 олигархов, которые дадут средства на ее финансирование. По словам спикера, в таком случае он ничем не будет отличаться от других лидеров партий. «Чем, условно говоря, я буду отличаться от других – тем, что у меня очки с другими диоптриями, или что я буду честными глазами смотреть, а сзади олигархи за шею будут держать эту политическую силу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что не является проблемой получить на выборах 3% для прохождения партии в парламент, задействовав для этого политтехнологов и деньги олигархов, но это не будет созданием политической партии, которая должна формировать новую политическую элиту.