Апелляционный суд оставил под арестом экс-нардепа от ПР Медяника

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную в интересах Медяника, на постановление Печерского районного суда г. Киева относительно его ареста до 4 октября.

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«По результатам апелляционного рассмотрения постановление Печерского районного суда города Киева оставлено без изменений; апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Медяника В.Ю., оставлена без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

8 августа Печерский районный суд города Киева арестовал его на 60 суток - до 4 октября включительно.