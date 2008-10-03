Медведько назвал дату экстрадиции в Украину организатора Элита-Центра

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО доложил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о ходе расследования наиболее резонансных уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба Президента, А.МЕДВЕДЬКО сообщил о расследовании дела в отношении организатора квартирной аферы компании «Элита-Центр». По результатам встречи с генеральным прокурором Швейцарии была достигнута договоренность об экстрадиции подозреваемого по этому делу Александра ШАХОВА. «Генеральный прокурор Швейцарии привез нам письмо о том, что мы можем экстрадировать его 9 октября», - сообщил А.МЕДВЕДЬКО.

Отдельно генпрокурор сообщил о результатах общего надзора за соблюдением законности, который осуществляет прокуратура. В этом году было направлено наибольшее количество актов реагирования по поводу законности постановлений, которые принимаются правительством, - 125. По его словам, большинство протестов удовлетворено, но есть такие, которые правительство проигнорировало - о постановлениях Кабмина относительно компании Vancо, Одесского припортового завода, вопросов деятельности Фонда госимущества. «Мы пошли в суд, сейчас продолжается судебное разбирательство этих дел», - сказал генпрокурор.