Тимошенко вернулась в Киев

Юлия Тимошенко исчезла из информационного поля на месяц. Были слухи, что она отдыхает в Днепропетровске у мамы - Людмилы Николаевной Телегиной. Но они не подтвердились. Более того, стало известно, что и мамы Тимошенко в это время также не было в Днепропетровске. Где была лидер БЮТ - непонятно. Об этом не рассказывают ни ее однопартийцы, ни родственники. Тем не менее - она уже в Киеве, и пресс-секретарь Александр Сочка сообщил газете "Сегодня", что буквально через несколько дней состоится пресс-конференция Тимошенко, на которой Юлия Владимировна расскажет о создании межфракционного оппозиционного объединения.