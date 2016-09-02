Луценко убежден, что не оскорбил Януковича, назвав его подонком

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня в комментарии журналистам по завершении заседания парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины.

"Я, отправляясь сюда, узнал, что гражданин Янукович обиделся на то, что я назвал его подонком. Я попросил своих помощников посмотреть в украинский словарь, что это означает. Читаю для всех официальное украинское издание: "подонки: первое - не пригодные для использования, ненужные остатки чего-либо, хлам, старые вещи, все такое; второе - морально разложившиеся люди, деклассированные, преступные элементы общества, ненужный, негодный человек и прочее". Я думаю, что все - адекватное, и нецензурных слов я не употреблял. Это есть в словаре - значит, это нормальное слово", - сказал Луценко.

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Генпрокурор добавил, что настаивает на том, что употребил "цензурное, мало того, адекватное слово".

Как сообщалось, ранее на пресс-конференции в Генпрокуратуре, где Луценко обнародовал очередные факты российской агрессии против Украины и назвал фамилии ряда российских политических и военных чиновников, подозреваемых в развязывании войны, Луценко обвинил в этом Януковича, назвав его подонком.

Сегодня, 2 сентября, адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный обратился в Шевченковское управление полиции Киева с заявлением о совершении административного правонарушения генеральным прокурором Луценко во время брифинга 18 августа.