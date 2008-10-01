МИД устраивает уровень невыполнения целевых планов Украина-НАТО

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ отмечает, что показатель невыполнения мероприятий целевых планов Украина-НАТО, начиная с 2003 года, колеблется в пределах от 4 до 9%, что, по его словам, является достаточно успешным показателем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХАНДОГИЙ сообщил на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.

По его словам, с 2003 года целевыми планами Украина-НАТО было предусмотрено выполнение около 2 тыс. мероприятий.

Одной из причин невыполнения этих мероприятий В.ХАНДОГИЙ считает неприятие законодательных актов и недостаточный уровень финансирования информационной сферы.

Первый заместитель руководителя МИД сообщил, что целевым планом на 2008 год предусмотрено выполнение 402 мероприятий. В первом полугодии выполнено 227 мероприятий, что по его словам, является недостаточным.

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО сообщил, что Минобороны приблизило систему оборонного планирования к стандартам НАТО и проводит активную работу по информированию граждан о НАТО и активно работает в сфере взаимосовместимости Вооруженных сил Украины в миротворческих операциях и учениях с военными стран НАТО.

По словам заместителя министра обороны, в первом полугодии ведомство начало ряд новых проектов, в частности Украина присоединилась к силам реагирования НАТО.

Он отметил, что в рамках этого запланировано, что в 2008 году два штатных офицера ВСУ присоединятся к деятельности сил реагирования, а в 2009 году самолет Ил-76 примет участие в транспортных перевозках.