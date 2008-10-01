У Ющенко советуют Тимошенко отдать премьерское кресло Литвину

Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Оксана СЛЮСАРЕНКО убеждена, что «президентская фракция НУ-НС будет выступать лишь за усиление существующей властной конструкции».

Об этом говорится в комментарии О.СЛЮСАРЕНКО, обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

«Очевидно, что речь не может идти о ревизиях должностей в президиуме Верховной Рады, особенно учитывая сложность процесса поиска компромисса среди парламентских сил, который только недавно увенчался формированием всего состава руководства украинского парламента», – подчеркнула О.СЛЮСАРЕНКО.

«Если действительно удовлетворение кадровых аппетитов Блока Литвина блокирует процесс формирования новой коалиции с БЮТ и НУ-НС, тогда, по моему мнению, лидер БЮТ могла бы подтвердить на деле свою готовность к самопожертвованию ради демократических идеалов, предложив В.ЛИТВИНУ возглавить Кабинет Министров», – подчеркнула заместитель главы Секретариата Президента. По ее мнению, «таким образом Юлия Владимировна могла бы полностью, без вреда для экономики страны, сосредоточиться на ведении своей избирательной кампании на президентских выборах, которой фактически положено начало БЮТ 2 сентября».

«Понятно, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО не ставит целью стабилизацию политической ситуации, а наоборот – стимулирование раскола в рядах национально-демократических сил. Ведь даже если каким-то образом в ведомости переклички сторонников Юлии Владимировны появится 37 подписей, арифметическое парламентское большинство с БЮТ, Блока Литвина и обломков НУ-НС не получится», – сказала О.СЛЮСАРЕНКО.

«Особенно удивляет то, что руководители БЮТ принялись расшатывать ряды президентской фракции за счет своих же соратников. Известно, что ключевой мотивацией «перебежчиков» является получение под личную гарантию лидера БЮТ места в проходной части избирательного списка. Учитывая падение рейтингов БЮТ, это означает, что в следующем созыве парламента целый ряд верных соратников Юлии Владимировны будет заменен на «перебежчиков». Именно поэтому такую невероятную активность сегодня проявляют те, кто еще недавно считал честью быть в президентской команде», – отметила О.СЛЮСАРЕНКО.

Отдельно представитель Президента Украины в Верховной Раде призвала к соблюдению договоренностей. «Если уже фракции договариваются о взаимодействии по тем или другим направлениям, следует соблюдать эти договоренности, а не спекулировать на временных интересах и торговать должностями в расписаниях будущих коалиций. Потому что главная коалиция страны – это ее народ, который не прощает популизма, легкомысленного отношения к государственным интересам и прямым изменам», - сказала О.СЛЮСАРЕНКО.