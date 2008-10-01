Тимошенко знает, что к ее переговорам с Путиным готовят провокации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что газотранспортная система Украины не будет предметом переговоров с Россией о поставках природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Газотранспортая система, которая является государственной собственностью Украины, находится за пределами всех переговорных процессов, она не может быть отдана ни в концессию, ни в совместное предприятие, ни в какое-то совместное пользование. 100% собственности будет оставаться у государства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер сообщила, что располагает информацией о подготовке провокаций по вопросу ГТС в связи с предстоящими переговорами в Москве о поставках природного газа в Украину.

«Я знаю, какие провокации сейчас осуществляются определенными политиками. Я хочу заверить, что никакая цена на газ, никакие успешные газовые переговоры не могут навредить национальным интересам», - подчеркнула она.

Глава правительства подчеркнула, что в ходе переговоров в Москве 2 октября не намерена отступать от национальных интересов государства.

«Мы никогда ни на шаг от наших национальных интересов не отойдем. Я хочу, чтобы это было известно, и чтобы очередные предвыборные технологии не осуществлялись на таких заявлениях, которые, к сожалению, сегодня звучат из высоких кабинетов украинского истеблишмента. Мне жаль, что так жалко выглядит украинский политикум», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что принятые сегодня на заседании правительства директивы на переговоры в Москве о поставках природного газа полностью корреспондируются с решениями СНБО Украины и поручением Президента.

По ее словам, директивы содержат 4 основные позиции, в том числе необходимость подписания на правительственном уровне рамочных принципов, которые предусматривают гарантии со стороны России по обеспечению баланса природного газа Украины, а также гарантии со стороны Украины по обеспечению транзита российского газа по своей территории.

Кроме того, директивы предусматривают проведение переговоров по формированию формулы установки цены на газ для Украины. При этом, как подчеркнула премьер, Украина намерена предложить России поэтапный переход на рыночную цену в течение нескольких лет.

Она также сообщила, что в директивах предусмотрена позиция, связанная с обеспечением российской стороной поставки технического газа в Украину для обеспечения перекачки российского газа в Европу.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что одной из исходных переговорных позиций Украины является переход на формулу единственного поставщика газа, которым должна стать НАК «Нафтогаз Украины».