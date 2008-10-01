Лидеры фракций пошли к Яценюку советоваться

В работе Верховной Рады объявлен перерыв на один час - до 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, после открытия утреннего пленарного заседания Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что до сих пор нет согласованной повестки дня работы на сегодняшний день.

Поэтому, по словам А.ЯЦЕНЮКА, перерыв объявляется с тем, чтобы провести заседание Согласительного совета.