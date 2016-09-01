В работе многострадальной системы е-декларирования в день старта возникли проблемы

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на данные пользователей социальных сетей.

Кнопка "задекларируй" доступна на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, но браузер не позволяет перейти к форме декларирования, предупреждая о проблемах с безопасностью, из-за чего начать декларирование на портале е-деклараций пока невозможно.

Браузер предупреждает пользователя о возможной попытке кражи его персональных данных.

В то же время, на части браузеров вход в систему возможен, сайт предлагает подать электронную подпись.

Форма отображения уже внесенных электронных деклараций также не работает так, как рассчитано. Сайт единый реестр электронных деклараций доступен, но на нем отсутствуют декларации, поданные в систему ранее.

В соответствии с предыдущим решением НАПК, старые декларации, введенные в течение тестового периода, должны остаться в системе.