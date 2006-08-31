Где учатся VIP-школьники - дети и внуки украинских политиков

Шестилетняя Софийка Кинах идет в первый класс самой старой киевской школы - лицея №100 "Подол". Там учились мама Марины Кинах, сама Марина и две ее старших дочери.

В эту же школу пойдет и внучка Президента Доминика, дочь Виталины Ющенко. По данным газеты "Сегодня", чтобы вступить в это заведение, необходимо сделать первый взнос 800-1000 долларов. (Кстати, в первый класс этой школы пойдет и дочь Игоря Литовченко ("Киевстар) и модели Влады Литовченко).

Дочь же Виктора Ющенко семилетняя Софийка учится в Печерской международной школе. Она хорошо владеет английским, французским, и собирается учить немецкий и испанский. Пятилетняя Кристинка ходит в садик при этой школе. Учеба стоит дорого: 12 тысяч долларов в год (без еды и развозки).

Десятилетняя Доминика Плющ, дочь экс-спикера Верховной Рады Ивана Плюща, пойдет в 5 класс киевской гимназии "Престиж". Учеба там в прошлом году стоила 1200 гривен в месяц, сейчас цену подняли. Девочка занимается художественной гимнастикой и игрой на фортепиано.

Газета "Сегодня"