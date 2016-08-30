Украина экстрадировала в Молдову бизнесмена Платона, обвиняемого в краже миллиарда долларов

Об этом сообщает сайт молдавской Генпрокуратуры.

"Бизнесмен Вячеслав Платон, которого украинская власть арестовала по просьбе молдавских прокуроров, был выдан вчера в Республику Молдову. Сразу же после передачи его властям в Кишиневе, прокуроры выдвинули ему обвинение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня Окружной суд, должен прокомментировать ходатайство прокуроров о продлении на 30 дней срока действия ордера на арест Платона.

В ведомстве напоминают, что Вячеслав Платон подозревается в вымогательстве и отмывании денег в крупных размерах. Прокуроры пришли к выводу что деньги , полученные им обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний для того, чтобы скрыть их незаконное происхождение, и позже часть из них использовалась, чтобы погасить кредиты в молдавских банках.

Как известно, в июле этого года молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который подозревается в причастности к хищению миллиарда долларов накануне парламентских выборов в этой стране в 2014 году, задержали на территории Украины по просьбе Интерпола.