Порошенко назначил исполняющего обязанности председателя Харьковской ОГА

Об этом говорится в соответствующем указе президента Петра Порошенко, обнародованном на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Светличную Юлию Александровну", - говорится в документе.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко вчера, 29 августа, принял отставку главы своей администрации Бориса Ложкина, назначил его своим советником и председателем Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в Украине.

Вместе с тем, глава государства объявил о назначении на должность главы АП главы Харьковской ОГА Игоря Райнина.