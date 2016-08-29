Медведев одобрил идею провести конгресс российских соотечественников в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе Всемирного форума «В единстве с Россией».

«Были предложения, сделанные прямо в зале. Говорили о возможности проведения конгресса в Крыму. Я думаю, это хорошая идея», - сказал Медведев.

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При этом он упомянул о вызовах, с которыми столкнулась Европа, в частности, террористической угрозой. «Мы должны вместе думать над тем, что будет происходить в нашем общем доме. Наша страна в этом смысле действительно имеет очень серьезный опыт межнационального развития. Будучи страной с большим количеством конфессий, она, тем не менее, сохранила межнациональный мир в самые трудные периоды нашей истории», - подчеркнул он.

Медведев предложил европейским странам учиться у России. «Я считаю, что многому из этого, наверное, стоило бы поучиться и ряду европейских стран, которые в настоящий момент столкнулись с большими проблемами. Мы же будем делать все для того, чтобы Россия и впредь была межнациональным островом стабильности, для того чтобы наше государство успешно развивалось в XXI веке», - резюмировал глава правительства.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.