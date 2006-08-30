Ющенко: Кабмин остается вне закона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Верховная Рада должна как можно скорее рассмотреть и принять закон о Кабинете Министров, который четко определит полномочия правительства в соответствии с обновленной Конституцией, заявила сегодня в интервью тележурналистам пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО, комментируя информацию некоторых СМИ, что Кабинет Министров якобы отказал Президенту в праве давать правительству поручения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, пресс-секретарь Президента отметила, что с 1 января 2006 года, когда новая Конституция вступила в силу, глава государства не давал правительству поручений, а влиял на работу Кабинета Министров своими указами и обращениями, ведь, в соответствии с Конституцией, правительство в своей работе руководствуется законами Украины, указами Президента и постановлениями Верховной Рады.

«После формирования первого в Украине коалиционного правительства, по сути, начала работать парламентско-президентская модель, и сегодня работа всех институтов власти приводится в соответствие с обновленной Конституцией», – сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Она отметила, что глава государства неоднократно настаивал на необходимости усовершенствовать конституционную реформу и создать нормативную базу, которая бы официально упорядочила отношения между властными институтами.

Как сообщила сегодня газета "Коммерсант-Украина", 29 августа на совместном заседании трех правительственных комитетов под руководством Николая АЗАРОВА было принято решение о сокращении полномочий Президента в связи с положениями новой редакции Конституции.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на своем сегодняшнем заседании принял постановление, которым внес изменения во временный регламент деятельности правительства, приведя его в соответствие с Конституцией. В частности, из временного регламента изъят пункт, согласно которому Президент Украины имел право на отмену нормативных актов правительства. Вместо него в регламенте появился новый пункт, который предусматривает право Президента приостанавливать действие нормативных актов правительства, если они являются неконституционными, с одновременным обращением в Конституционный Суд. Кроме того, из регламента исключено положение, согласно которому Кабинет Министров должен был исполнять поручения Президента.