Путин договорился о встрече с Меркель и Олландом на саммите G20

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры трёх государств договорились продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях предстоящего 4–5 сентября в Китае саммита G20.

Кроме того, они обсудили "проблематику внутриукраинского кризиса", в том числе перспективы продолжения переговорного процесса в Минском формате.

Читайте такжеПрогресс в Минских соглашениях нужен в срочном порядке - МеркельРанее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что Украина предложила провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) во время ежегодного саммита "Большой двадцатки", который состоится 4-5 сентября в Китае.

Стоит отметить, что в последний раз встреча в "нормандском формате" состоялась в Париже в октябре прошлого года.

Предыдущий телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель Путин провел 13 июля 2016 года.